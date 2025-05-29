«Челси» завоевал первый трофей после ухода Романа Абрамовича в 2022 году

Фото: Динар Фатыхов

Лондонский «Челси» одержал победу над испанским «Бетисом» со счетом 4:1 в финальном матче Лиги конференций, прошедшем во Вроцлаве. Этот триумф сделал «Челси» первым клубом в истории, покорившим все европейские кубки.

Несмотря на быстрый гол Абде Эззальзули на 9-й минуте, «Бетис» не смог удержать преимущество. Во втором тайме «Челси» забил четыре безответных мяча. Голами отметились Энцо Фернандес (65), Николас Джексон (70), Джейдон Санчо (83) и Мойзес Кайседо (90+1).

Эта победа не только принесла «Челси» первый в истории трофей Лиги конференций, но и закрепила за лондонским клубом статус абсолютного чемпиона Европы. Ранее «синие» дважды выигрывали Лигу чемпионов (2012, 2021), дважды Лигу Европы (2013, 2019), дважды Кубок обладателей кубков (1971, 1998) и дважды Суперкубок УЕФА (1998, 2021).

«Бетис», ставший первой испанской командой, добравшейся до финала Лиги конференций, не смог повторить успех «Ромы», «Вест Хэма» и «Олимпиакоса» — предыдущих обладателей трофея. Тем не менее шестое место в чемпионате Испании гарантирует клубу выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.

Интересным фактом является связь главного тренера «Челси», Энцо Марески, с «Бетисом». С 2018 по 2019 год итальянец работал в «Вест Хэме» под руководством Мануэля Пеллегрини, нынешнего наставника «Бетиса».

Рената Валеева