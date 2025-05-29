Беленицкий о второй игре с «Локомотивом»: «Мы знали, что будет тяжелый матч»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС сделал серьезный шаг к бронзовым медалям Единой лиги ВТБ, одержав вторую победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» на домашнем паркете. Вчерашний матч завершился со счетом 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27).

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий после игры поделился своим мнением о прошедшем поединке и настрое команды на оставшуюся часть серии.

— Мы знали, что будет тяжелый матч, и были к этому готовы. Возможно, где-то у нас не получалось, но на протяжении всей игры мы оставались сосредоточенными. Старались свести потери к минимуму и лишить «Локо» их сильных сторон — подборов в нападении и быстрых контратак. В целом нам это удалось, — передает его слова пресс-служба клуба.

Он отметил прогресс команды в контроле над подборами: «В первой половине они взяли 10 отскоков под нашим щитом, в итоге у них 14 — за весь матч. Считаю, это достаточно хороший результат».

Несмотря на непростой период после проигранного полуфинала, команда нацелена на победу в серии за 3-е место.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Конечно, после проигранного полуфинала было тяжело. Все расстроились, и было сложно собраться на серию за 3-е место. Но спустя время мы нашли в себе силы. Для клуба очень важны эти медали. Поэтому все настроились играть по максимуму и выкладываться до конца, — сказал форвард.

Беленицкий подчеркнул, что УНИКС настроен выиграть третью игру и завершить серию в свою пользу.

Напомним, что вчерашний матч, как и предыдущие, не обошелся без напряженной концовки, в которой «Локомотив» пытался переломить ход игры. Подробности о том, как УНИКС удержал победу, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева