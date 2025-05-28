Путин призвал навести порядок в спортивной медицине под контролем ФМБА

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости упорядочивания сферы спортивной медицины, подчеркнув, что это не «частная лавочка», а задача Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время совета по развитию физической культуры и спорта Путин подчеркнул, что некоторые спортивные федерации привлекают специалистов нетрадиционной медицины, что может привести к проблемам, как это произошло с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой родом из Казани Камиллой Валиевой.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Есть у нас определенный федеральный орган в сфере медицины (ФМБА), который занимается этим профессионально. Зачем каких-то шаманов привлекать? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, — сказал Путин.

Президент также обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву с просьбой обратить внимание на эту проблему.

— Я прошу министра, который одновременно возглавляет Олимпийский комитет, обратить на это внимание и с коллегами из федераций все это проработать и привести в состояние здравого смысла, — добавил он.

Накануне президент России поручил образовать Национальный центр спортивной медицины.

Анастасия Фартыгина