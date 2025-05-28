УНИКС второй раз одержал победу в бронзовой серии против «Локомотива» в Единой лиге ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС второй раз одержал победу над краснодарским «Локомотивом» на домашнем паркете в серии за бронзу в Единой лиге ВТБ. Финальные сирены прозвучали со счетом 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27).

Самым результативным игроком матча в составе казанской команды стал экс-игрок «Локомотива» ДеВон Акун-Перселл, набравший 23 очка за 31 минуту, а также совершивший два подбора и столько же перехватов. Также стоит отметить Джалена Рейнольдса (10 очков, 8 подборов и 2 перехвата) и Исмаэля Бако (9 очков, 9 подборов и один перехват)

Следующая игра казанцев пройдет в стенах краснодарского клуба — 31 мая в 15:00.

Напомним, что в прошлой игре против «Локо» бело-зеленые также одержали победу в напряженной концовке. Что стало решающим в победе казанцев, читайте в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина