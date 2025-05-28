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Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

20:00, 28.05.2025
Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует вводить новые санкции против России, так как это может помешать переговорам по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что стремится к достижению соглашения и не хочет испортить текущие усилия, пишет ТАСС.

— Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить. И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите, — уточнил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Это заявление стало ответом на вопросы журналистов о причинах отсутствия новых санкций против Москвы.

Кроме того, Трамп выразил готовность участвовать в трехсторонней встрече с президентами России и Украины.

— Ну, если это необходимо, — сказал он, добавив, что работа над встречей с Путиным продолжается.

скриншот из соцсети X

Президент США считает, что на данный момент ситуация по урегулированию конфликта развивается позитивно.

— Мне кажется, все хорошо, но посмотрим, — заключил Трамп, подчеркивая свою надежду на успешные переговоры.

Напомним, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной предложили провести в Стамбуле 2 июня.

Анастасия Фартыгина

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