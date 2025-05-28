Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует вводить новые санкции против России, так как это может помешать переговорам по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что стремится к достижению соглашения и не хочет испортить текущие усилия, пишет ТАСС.

— Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить. И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите, — уточнил Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. Это заявление стало ответом на вопросы журналистов о причинах отсутствия новых санкций против Москвы.

Кроме того, Трамп выразил готовность участвовать в трехсторонней встрече с президентами России и Украины.

— Ну, если это необходимо, — сказал он, добавив, что работа над встречей с Путиным продолжается.

Президент США считает, что на данный момент ситуация по урегулированию конфликта развивается позитивно.

— Мне кажется, все хорошо, но посмотрим, — заключил Трамп, подчеркивая свою надежду на успешные переговоры.

Напомним, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной предложили провести в Стамбуле 2 июня.



Анастасия Фартыгина