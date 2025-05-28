«Возьми мамин телефон. Видишь там зелененький значок?»: как защитить ребенка от киберпреступников

Злоумышленники все чаще вовлекают подростков в терроризм, меры государства опаздывают, а подростки ищут защиты у Паши Техника

Фото: Мария Зверева

Тренд — вовлечение подростков в терроризм

С 2020 по 2023 год число киберинцидентов в мире выросло более чем вдвое: их число достигло 1,1 млрд, сообщил на пресс-конференции в ТАСС эксперт по информационной безопасности ГК InfoWatch, доцент НИУ ВШЭ Денис Денисов. По его словам, есть два ключевых фактора, которые используют злоумышленники. Первый — бум нейросетей. Преступникам больше не нужно даже разговаривать с жертвами — за них это делают чат-боты. А родителям все сложнее уследить за детьми, на которых «охотятся» в интернете.

— Цифровой разрыв поколений постоянно растет. Пока родители осваивают «Госуслуги» и борются с электронным дневником, дети используют ChatGPT, чтобы выполнять домашнее задание, и отправляют классному руководителю аудиосообщение с поддельным голосом родителя, который они создали с помощью нейросети, — привел пример спикер.

Киберугрозы, направленные непосредственно на детей, постоянно меняются, предупредил Денис Денисов. скриншот трансляции пресс-конференции

Второй фактор — это формирование организованного киберпреступного сообщества.

— По данным ФСБ, на Украине действует от 120 до 150 кол-центров, которые созданы и курируются спецслужбами Украины и недружественных по отношению к России стран. За 2024-й эти кол-центры выманили у граждан России около 170 млрд рублей — это только официальные цифры. Эти средства ушли на поддержку ВСУ, — утверждает Денис Денисов.

Киберугрозы, направленные непосредственно на детей, постоянно меняются. Сегодня одна из главных целей злоумышленников — вовлечение несовершеннолетних в преступность и терроризм. Только за диверсии на железных дорогах в 2024 году задержали 50 подростков, говорит эксперт. Все они познакомились с кураторами и получали указания в интернете. «А еще [произошли] поджоги вертолета, кафе, вышек сотовой связи, магазинов, кафе, нападения на школы и т. д.», — добавил он.



Самые частые направления киберпреступлений против детей. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

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Как объяснил Денис Денисов, киберпреступники воздействуют на детей по общей схеме.

Поиск потенциальной жертвы. В зоне наибольшего риска — социально активные в Сети дети. Знакомство. Злоумышленник может представиться кем угодно — сверстником, наставником, продюсером. И, например, предложить девочке карьеру модели. Формирование цифрового портрета. На этом этапе злоумышленники выявляют интересы, характер, социальные связи, уровень дохода родителей. Если они понимают, что ребенок не относится к их «специализации», то передают его «коллегам» из киберпреступного сообщества. Установление доверительных отношений. Постепенное вовлечение. Подчинение. Склонение к действиям.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ребенок не чувствует разницы между взрослым-учителем и взрослым — «добрым дядей» в интернете

Преступники используют психологические особенности детей разных возрастов. К примеру, пользуются размытостью личных границ, характерной для младшеклассников. В частности, это поле для сексуального насилия.

— Свой вклад вносит школа. Каким образом? В некоторых начальных школах на урок физкультуры дети переодеваются в классе. Класс при этом открыт, любой взрослый может войти. Эту порочную практику надо изживать. Чем это страшно в современных условиях? Ребенок не чувствует разницы между взрослым-родителем, взрослым-учителем и взрослым — «добрым дядей», с которым он познакомился в интернете. Это может привести к трагичным последствиям, — предупредил спикер.

Кроме того, для детей младшего возраста характерна так называемая программа учителя и ученика. Они нуждаются в поощрении взрослых и радостно выполняют задания, особенно поданные в игровой форме. К примеру, в прошлом году трендом была следующая модель поведения. Злоумышленник давал собеседникам поручения, за выполнение которых начислял игровую валюту.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— А через месяц-два он дает задание: «Возьми мамин телефон, видишь там зелененький значок? Зайти туда, сделай это». В результате мама получает кредит на 300 тыс., который ребенок перевел злоумышленникам, — объяснил Денисов.



Совсем иначе ведут себя с подростками. Преступники играют на их поиске собственной идентичности, обостренной потребности в признании и принадлежности к стае. «С одной стороны, подросток хочет выделиться, быть уникальным, а с другой — у него обостренная потребность в принадлежности к какой-либо группе. И тут ему интернет предлагает огромный и страшный выбор: и деструктивные, суицидальные сообщества, и преступные группировки, и экстремизм. Все что угодно», — констатировал Денис Денисов.



«Преступники так обнаглели, что напрямую пишут детям, предлагая совершенно непристойные вещи»

Как защитить детей от преступников? У младшеклассников нужно формировать личные границы. «Правило нижнего белья» (набор установок для предупреждения сексуального насилия над детьми, — прим. ред.) должно действовать на только в реальном, но и в цифровом мире.

— Я бы даже ввел «правило футболки». При любых посторонних, кроме родителей, ребенок должен быть в шортах и футболке. Даже если он дома, даже если жарко, даже если общается с кем-то по видеосвязи, — подчеркнул эксперт.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По его словам, это лучшая защита от груминга (одна из форм сексуализированного насилия, установление доверия с ребенком с целью последующего его совращения, — прим. ред.). «Преступники так обнаглели, что напрямую пишут детям в мессенджеры, детские чаты, предлагая совершенно непристойные вещи», — предостерег Денисов.

Подростки же отвергают родителей, поэтому им важно предлагать альтернативу, будь то тренер в секции, друг семьи или психолог. Еще одна хорошая техника — сторителлинг. Взрослые могут обсудить кибербезопасность, рассказывая подходящие истории или новости. Но важно учесть, что подросток будет слушать их минуты три. «От силы пять, если он в настроении», — говорит эксперт.



«Кого родители не любят, того на знамя и поднимем»

Дети, которые в семье столкнулись с насилием, будут искать фигуру защитника, подчеркнул старший преподаватель факультета дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университет (МГППУ) Андрей Камин.

На роль защитника дети выбирают общепризнанного врага общества, говорит старший преподаватель факультета дистанционного обучения МГППУ Андрей Камин. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

— У нас наконец-то появилось непоротое поколение, не 100% детей ретроспективно говорят, что их в детстве били. Но насилие психологическое все еще активно присутствует в семьях. Такие дети будут искать фигуру, которая, с их точки зрения, выглядит как защитник. На роль защитника они выбирают общепризнанного врага общества, — рассказал он.

По его словам, недавним примером можно считать рэпера Пашу Техника, о смерти которого стало известно 4 апреля. Напомним, проводить артиста в последний путь пришли сотни фанатов. Основную массу собравшихся составляли молодые люди, в том числе несовершеннолетние. Для обеспечения порядка к храму прибыли сотрудники ОМОН. Как передавали СМИ, силовики задержали минимум пять человек.



По мнению Андрея Камина, подобное поведение подростков — демонстрация протеста. «Это довольно опасно: протестное поведение может быть подхвачено взрослыми людьми. Криминальные структуры с этим работают, различные враждебные организации других стран», — подчеркнул он.



Меры, которые принимает государство, опоздали на 15—20 лет

Столкнувшись в интернете с подозрительными собеседниками, дети могут позвонить на телефон доверия по короткому номеру 124. Но онлайн аналогичные службы не работают, посетовал Андрей Камин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— У нас государственных служб, которые бы в интернете консультировали детей в кризисных ситуациях, нет. Ребенку придет сообщение: «С твоим папой так вот поступили» — [он не может] нажать кнопочку и текстом написать кому-нибудь. У нас есть «Твоя территория» (психологическая помощь подросткам и молодежи, — прим. ред.), но это не государственная организация, они на грани закрытия, — заявил он.

В России дважды предлагали признать кибербуллинг отдельным видом киберпреступления, но пока безуспешно, добавил Денис Денисов.

— Что касается груминга и интернет-педофилов, тоже несколько раз выходили люди с инициативами изменения законодательства, пока они не прошли. Те меры, которые принимаются сейчас, опоздали лет на 15—20. А нам надо работать на упреждение, — подчеркнул он.



Галия Гарифуллина