Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии, обвинив Минск в агрессии

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил об отказе от проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии. Причиной послужили обвинения в адрес Минска в причастности к военной агрессии.

— Русские передали сигнал о возможности продолжения переговоров на территории Белоруссии. Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии, — передает его слова RT.

Несмотря на отказ от белорусской площадки, Зеленский подчеркнул готовность к переговорам «в любом формате и составе». В качестве альтернативных мест для проведения переговорного процесса он предложил Турцию, Ватикан или Швейцарию.

Более того, украинский лидер выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Рената Валеева