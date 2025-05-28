Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии, обвинив Минск в агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил об отказе от проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии. Причиной послужили обвинения в адрес Минска в причастности к военной агрессии.
— Русские передали сигнал о возможности продолжения переговоров на территории Белоруссии. Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии, — передает его слова RT.
Несмотря на отказ от белорусской площадки, Зеленский подчеркнул готовность к переговорам «в любом формате и составе». В качестве альтернативных мест для проведения переговорного процесса он предложил Турцию, Ватикан или Швейцарию.
Более того, украинский лидер выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
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