Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с главами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

— Я не исключаю формата переговоров с участием всех трех сторон одновременно, — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что открыт как к двусторонним встречам с Трампом или Путиным, так и к их объединению в один общий диалог.



Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что дата следующего раунда прямых переговоров с Украиной будет объявлена в ближайшее время



Рената Валеева