Минниханов возглавил Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Сегодня в Доме Правительства Татарстана состоялось годовое заседание общего собрания акционеров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Акционеры подвели итоги работы компании за 2024 год, утвердили годовой отчет общества и провели выборы в Совет директоров.

Принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год. Чистая прибыль компании будет направлена на развитие акционерного общества.

В ходе собрания был избран новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии. Председателем Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» вновь избран раис Татарстана Рустам Минниханов.

Генеральным директором АО «Татнефтехиминвест-холдинг» утвержден Рафинат Яруллин.

Кроме того, акционеры утвердили план работы Совета директоров компании на 2025—2026 годы, ориентированный на дальнейшее укрепление позиций холдинга в нефтехимической отрасли и развитие перспективных направлений деятельности.

Ранее Минниханов подчеркнул, что нефтяная отрасль продолжает адаптироваться к внешним условиям, отметив снижение средней цены на нефть Urals до $62,8 за баррель в первом квартале.

Рената Валеева