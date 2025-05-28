Минниханов возглавил Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Сегодня в Доме Правительства Татарстана состоялось годовое заседание общего собрания акционеров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Акционеры подвели итоги работы компании за 2024 год, утвердили годовой отчет общества и провели выборы в Совет директоров.
Принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год. Чистая прибыль компании будет направлена на развитие акционерного общества.
В ходе собрания был избран новый состав Совета директоров и ревизионной комиссии. Председателем Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» вновь избран раис Татарстана Рустам Минниханов.
Генеральным директором АО «Татнефтехиминвест-холдинг» утвержден Рафинат Яруллин.
Кроме того, акционеры утвердили план работы Совета директоров компании на 2025—2026 годы, ориентированный на дальнейшее укрепление позиций холдинга в нефтехимической отрасли и развитие перспективных направлений деятельности.
Ранее Минниханов подчеркнул, что нефтяная отрасль продолжает адаптироваться к внешним условиям, отметив снижение средней цены на нефть Urals до $62,8 за баррель в первом квартале.
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