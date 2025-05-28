Минниханов подвел итоги работы малых нефтяных компаний в I квартале

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня совещание с руководителями малых нефтяных компаний (МНК) республики, посвященное итогам работы в первом квартале 2025 года и задачам дальнейшего развития отрасли.

Открывая совещание, он подчеркнул, что нефтяная отрасль продолжает адаптироваться к внешним условиям, отметив снижение средней цены на нефть Urals до $62,8 за баррель в первом квартале. Несмотря на это, экономическая ситуация в Татарстане остается стабильной.

По итогам первого квартала в республике добыто около 8,3 млн тонн нефти, из которых 1,7 млн тонн приходится на долю МНК. Раис республики отметил значимый вклад малых нефтяных компаний в общий объем добычи.

Подводя итоги, Минниханов поблагодарил руководителей компаний за их работу и вклад в развитие нефтедобывающей отрасли республики. Он акцентировал внимание на ключевых задачах, стоящих перед нефтяниками, таких как повышение эффективности добычи нефти, дальнейшее обучение персонала, обеспечение безопасности производства, включая кибербезопасность.

Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов по объему производства продукции обрабатывающих отраслей, обеспечивая 5% от общероссийского показателя.

Рената Валеева