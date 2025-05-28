В Казани продлено ограничение движения на улице Патриса Лумумбы
В Казани продлено ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы на участке от дома №37 до дома №39. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение будет действовать до 5 июля 2025 года и связано с проведением работ по строительству теплотрассы.
В Казани перекроют часть дорог с 26 по 30 июня в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «шоссе».
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