В Казани задерживаются рейсы в Москву и из Москвы из-за закрытия аэропортов в столице
В аэропорту Казани наблюдаются задержки рейсов, связанных с Москвой, из-за временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ограничения были введены в 3.15 мск для обеспечения безопасности полетов, но были сняты в 07.15 мск.
По данным онлайн-табло казанского аэропорта, на вылет задержаны пять рейсов в аэропорт Шереметьево, у семи рейсов изменено время вылета. Рейс SU 1271, запланированный на 08.55 мск, был отменен. Аналогичная участь постигла и рейс SU 1270 из Шереметьево в Казань, запланированный на 08.05 мск.
На прилет также зафиксированы изменения во времени прибытия рейсов из Шереметьево.
«Аэрофлот» сообщил о вынужденных корректировках расписания в связи с временными ограничениями в работе Шереметьево, включая отмены и объединения рейсов.
Последний раз в Татарстане ограничения вводились 25 мая в аэропорту Нижнекамска.
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