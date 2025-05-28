В Казани задерживаются рейсы в Москву и из Москвы из-за закрытия аэропортов в столице

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани наблюдаются задержки рейсов, связанных с Москвой, из-за временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ограничения были введены в 3.15 мск для обеспечения безопасности полетов, но были сняты в 07.15 мск.

По данным онлайн-табло казанского аэропорта, на вылет задержаны пять рейсов в аэропорт Шереметьево, у семи рейсов изменено время вылета. Рейс SU 1271, запланированный на 08.55 мск, был отменен. Аналогичная участь постигла и рейс SU 1270 из Шереметьево в Казань, запланированный на 08.05 мск.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На прилет также зафиксированы изменения во времени прибытия рейсов из Шереметьево.

«Аэрофлот» сообщил о вынужденных корректировках расписания в связи с временными ограничениями в работе Шереметьево, включая отмены и объединения рейсов.

Последний раз в Татарстане ограничения вводились 25 мая в аэропорту Нижнекамска.



Рената Валеева