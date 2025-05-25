В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска с 22:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в сообщении.
В 00:10 по мск Росавиация сообщила об отмене ограничений.
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