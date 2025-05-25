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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

22:46, 25.05.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
. Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В аэропорту Нижнекамска с 22:05 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в сообщении.

В 00:10 по мск Росавиация сообщила об отмене ограничений.

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