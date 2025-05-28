Татарстан вошел в число лидеров по управлению бюджетными остатками

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году наблюдается тенденция к сокращению остатков средств на счетах региональных бюджетов по всей России. В 58 регионах отмечено снижение «финансовой подушки безопасности», а в десяти она опустилась ниже критического уровня. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», в

Аналитики отмечают, что в 2024 году накопление остатков замедлилось до минимальных значений, а без учета Москвы у 58 регионов наблюдается сокращение финансовой подушки.

Согласно данным исследования, Татарстан входит в пятерку регионов, у которых более 80% остатков бюджета размещено на депозитах в банках.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В целом по России доходы регионов от коммерческого размещения свободных средств достигли рекордных 596 млрд рублей в 2024 году. Наличие остатков и эффективное управление ими позволили регионам заработать рекордные 0,6 трлн руб., что в 1,8 раза выше уровня 2023 года.

Бюджеты муниципалитетов Татарстана за первые два месяца 2025 года пополнились более чем на 27 млрд рублей, что соответствует 16,7% от запланированных на год поступлений.

Рената Валеева