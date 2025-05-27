В Татарстане доплату учителям за ГИА увеличат в 10 раз

Фото: Максим Платонов

В Татарстане учителям повысят доплату за участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА) до 200 рублей в час, что в 10 раз больше прежних 19,26 рубля.

За день работы учителя смогут получать до 1,2 тыс. рублей. После повышения республика войдет в пятерку лидеров по оплате труда за организацию экзаменов.

Лидером по выплатам является Санкт-Петербург (1 763 рубля), на втором месте — Ленинградская область (1 530 рублей), на третьем — Москва (1,4 тыс. рублей). Четвертое место занимает Якутия с доплатой в 1 314 рублей.

Напомним, что сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин передал в профильный Комитет по науке и высшему образованию законопроект, предусматривающий допуск студентов к педагогической деятельности в школах.

Матвей Гавриков