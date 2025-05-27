Володин направил законопроект о допуске студентов к работе в школах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал в профильный комитет по науке и высшему образованию законопроект, предусматривающий допуск студентов к педагогической деятельности в школах.
Эта мера призвана решить проблему нехватки учителей, особенно в сельских школах, чтобы классы не оставались без преподавателей.
Напомним, что кабмин Татарстана учредил грант для поддержки учителей физики, математики и информатики в 2025 году.
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