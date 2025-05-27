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Володин направил законопроект о допуске студентов к работе в школах

18:11, 27.05.2025
Володин направил законопроект о допуске студентов к работе в школах
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал в профильный комитет по науке и высшему образованию законопроект, предусматривающий допуск студентов к педагогической деятельности в школах.

Эта мера призвана решить проблему нехватки учителей, особенно в сельских школах, чтобы классы не оставались без преподавателей.

Напомним, что кабмин Татарстана учредил грант для поддержки учителей физики, математики и информатики в 2025 году.

Матвей Гавриков

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