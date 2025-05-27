Во Франции принят закон об эвтаназии
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировал законопроект, легализующий доступ к эвтаназии и самоубийству с медицинской помощью. Об этом сообщили «Известия».
Национальный совет врачей выступил против участия медиков в таких процедурах.
Для снижения напряженности в обществе во время дискуссий во Франции даже ввели новое определение «смерти».
Напомним, что недавно Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству подготовил отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий умерщвление бездомных животных в приютах.
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