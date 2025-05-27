Мошенники используют аккаунты школьников для кражи денег через WhatsApp
МВД сообщило о новых схемах мошенничества, при которых аферисты арендуют аккаунты детей для обзвона россиян. Школьники, не понимая последствий, проходят идентификацию: записывают видео с паспортом, называя свои данные, и становятся соучастниками преступлений.
За участие в схеме дети могли получать до 80 тысяч рублей в месяц. Их аккаунты использовались для обмана граждан.
Напомним, что сегодня в Казани было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) после того, как школьница перевела мошенникам более 300 тыс. рублей с банковской карты своей матери.
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