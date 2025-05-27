В Казани школьница «заработала» роблоксы ценой материнских сбережений

Фото: Мария Зверева

В Казани возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) после того, как школьница перевела мошенникам более 300 тыс. рублей с банковской карты своей матери. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

38-летняя жительница Казани обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой мошеннических действий. Как выяснилось, ее дочь-подросток играла в популярную онлайн-игру, где в чате с ней связался неизвестный, представившийся «куратором». Злоумышленник пообещал помочь девочке в получении внутриигровой валюты «роблоксов».

Для «успешной» операции куратор попросил школьницу сфотографировать все приложения на телефоне матери и отсканировать необходимые QR-коды. Доверчивая девочка, поверив в возможность легкого заработка игровых денег, выполнила указания мошенника и, таким образом, перевела все сбережения с банковской карты матери на неизвестные счета.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева