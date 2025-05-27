Доля мигрантов, освобожденных от экзаменов по русскому языку, может вырасти

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России одобрило законопроект, разработанный Минобрнауки, который позволит увеличить долю иностранных граждан, освобожденных от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для работы в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Будут освобождены иностранные граждане, прибывающие в Россию для трудоустройства по правительственной квоте.

В соответствии с последним постановлением правительства, квота на 2025 год составляет порядка 235 тыс. иностранных граждан, что в полтора раза превышает показатель 2024 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основные страны-поставщики трудовых мигрантов по квоте — Китай, Индия, Туркменистан и Турция. Инициаторы законопроекта уверены, что нововведение позволит сократить временные издержки, связанные с привлечением необходимых кадровых ресурсов, и более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Фракция «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов.

Рената Валеева