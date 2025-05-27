Доля мигрантов, освобожденных от экзаменов по русскому языку, может вырасти
Правительство России одобрило законопроект, разработанный Минобрнауки, который позволит увеличить долю иностранных граждан, освобожденных от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для работы в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
- Будут освобождены иностранные граждане, прибывающие в Россию для трудоустройства по правительственной квоте.
В соответствии с последним постановлением правительства, квота на 2025 год составляет порядка 235 тыс. иностранных граждан, что в полтора раза превышает показатель 2024 года.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основные страны-поставщики трудовых мигрантов по квоте — Китай, Индия, Туркменистан и Турция. Инициаторы законопроекта уверены, что нововведение позволит сократить временные издержки, связанные с привлечением необходимых кадровых ресурсов, и более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.
Фракция «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов.
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