Шеф-повар из Питера Игорь Казаков презентовал летнее меню ресторана «Марусовка»

На гастроужине собрались казанские блогеры, лидеры мнений и представители ресторанной индустрии

Фото: предоставлено рестораном "Марусовка"

На днях состоялся гастроужин: звездный бренд-шеф Игорь Казаков лично представил авторские блюда из летнего меню. Напомним, Игорь, победитель телешоу «Молодые ножи» и «Адский шеф», работает в Санкт-Петербурге в культовом заведении F11, а с марта отвечает еще и за меню казанского ресторана. Первыми летнее меню оценили блогеры, лидеры общественного мнения и представители ресторанной индустрии города.

Игорь Казаков родился и вырос в Волгограде — в его кухне часто присутствует отзвук детских воспоминаний, которые особенно сильны летом. Яркость натуральных вкусов овощей, привычных нам с детства, бренд-шеф подчеркивает соусами и необычной подачей. Получаются однозначные хиты. Казаков объяснял перед подачей первого курса — холодной закуски из томатов:

— Основная мысль моих блюд — чистые основные вкусы с акцентами на соус, на соль, на зелень. Например, помидоры. Качественные помидоры — это лето, эмоции, поиски тепла. А для меня лично это еще и воспоминания о саде моих деда и прадеда. Здесь томаты заправлены горчичным маслом — оно, кстати, до сих пор отжимается холодным способом и производится только в одном городе в России! Это масло придает блюду летний характер, а финишной нотой служит французская соль, усиливающая сладость помидоров и ароматику масла.

Яркость натуральных вкусов овощей, привычных нам с детства, бренд-шеф подчеркивает соусами и необычной подачей. предоставлено рестораном "Марусовка"

Всего курсов было четыре. Каждый из них Игорь Казаков сопровождал интересным рассказом и рассуждениями. Обаятельный шеф очаровал публику не только своими профессиональными талантами, но еще и манерой общения — доверительной, легкой и располагающей.

Вторым курсом был подан угольный картофель конфи с горчичным и сливочным маслом и миксом из селедочной и щучьей икры. Воспоминания детства о запеченной в углях картошке и волжской рыбе причудливо сплетаются во французской технологии приготовления — и получается шедевр ресторанной кухни.

Следом гости отведали палтуса под классическим французским соусом беарнез. Питательная нежная морская рыба с насыщенным вкусом оттенялась ярким, но аккуратным соусом, а сопровождавшие ее шпинат и цитронелла придали блюду истинной летней свежести и сочности.

Питательная нежная морская рыба с насыщенным вкусом оттенялась ярким, но аккуратным соусом. предоставлено рестораном "Марусовка"

Наконец, перед подачей десерта Игорь Казаков признался: в детстве у него самого было ожирение и врачи посадили его на диету. Но сердобольная мама тайком давала сыну печенье, размятое с ряженкой.

— Это и есть предыстория моего десерта: здесь мусс на основе ряженки и сметаны, в роли печенья выступает овсяный чипс, все сопровождается малиной и маринованной кольраби с кокосом. Получается много сладости, свежести, да еще и хруст! — улыбался Игорь.

предоставлено рестораном "Марусовка"

Вечер прошел в теплой атмосфере, и немало способствовало этому еще и профессиональное сопровождение Ивана Егорова, сомелье «Марусовки». Он объяснял гостям сочетания вкусов и давал советы по подбору подходящих напитков к каждому курсу.

Летнее меню ресторана доступно с 1 июня.

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Людмила Губаева