Мурад Гадыльшин вновь назначен постпредом Татарстана в Азербайджане

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о переназначении Мурада Гадыльшина на должность постоянного представителя республики в Азербайджанской Республике. Информация об этом опубликована на портале кабмина республики.

Гадыльшин вступит в должность 2 июня 2025 года, срок его полномочий составит три года. Он уже занимал этот пост с 2 июня 2022 года, также на трехлетний срок.

Мурад Гадыльшин, 66-летний уроженец Казани, имеет богатый опыт работы в различных сферах. Выпускник Казанского государственного университета, он начинал свою карьеру как математик и комсомольский деятель, занимал пост последнего первого секретаря Татарского обкома ВЛКСМ. Впоследствии работал в управлении коммунальным имуществом Казани, в администрации города, а также в Москве.

С 2009 года Гадыльшин был депутатом Госсовета Татарстана от партии «Единая Россия», где руководил бюджетным комитетом. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы. За время работы в Думе он стал соавтором 14 законодательных инициатив, включая закон о противодействии недружественным действиям США.

Рената Валеева