С 1 июня аптеки войдут в систему здравоохранения

Фото: Михаил Захаров

С 1 июня 2024 года аптечные организации официально становятся частью системы здравоохранения России. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, пишет РИА «Новости».

— Для сотрудников аптек это решение открывает новые возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения, — заявила Дрожжина.

Теперь сотрудники аптек смогут рассчитывать на гарантии, доступ к программам профессионального развития и, возможно, на другие меры поддержки, предусмотренные для работников здравоохранения.

Однако депутат уточнила, что конкретный перечень предоставляемых льгот может варьироваться в зависимости от региональных мер поддержки.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Важно отметить, что изменения никак не повлияют на стоимость лекарственных препаратов. По словам Дрожжиной, цены на лекарства по-прежнему будут находиться под строгим государственным контролем.

Правительство России упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Рената Валеева