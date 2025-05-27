ГЖД увеличит число поездов из Казани на юг России в летнем сезоне 2025 года

Фото: Максим Кокунин

Горьковская железная дорога объявила о назначении дополнительных поездов дальнего следования из Казани в южные города России на летний сезон 2025 года. Решение принято в связи с традиционным увеличением пассажиропотока в направлении курортов Краснодарского края в летний период, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Начиная с 24 мая 2025 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№491/492 Казань — Адлер: отправление через день, курсирование до 29 сентября;

№509/510 Казань — Новороссийск: отправление через день, курсирование до 25 сентября.

— Мы постоянно изучаем пассажиропоток на различных направлениях. С наступлением летнего сезона традиционно увеличивается спрос на поездки в направлении курортов Краснодарского края. Составы, следующие до Адлера и Новороссийска, всегда пользуются популярностью, — прокомментировал начальник ГЖД — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, для удобства пассажиров, направляющихся в Поволжье, назначен дополнительный поезд:

№375/376 Казань — Пенза-1. Ежедневное курсирование до 15 сентября.

«Железнодорожная станция Круглое Поле (находится в подчинении Куйбышевской ж/д, филиала РЖД) «задыхается» от переизбытка грузов, поступающих с промышленной зоны Закамья. «Аммоний» строит вторую очередь, а ТАНЕКО вынуждено отправлять фуры по автодорогам. При этом железнодорожная станция Агрыз стоит недозагруженной», — объяснял на проекте «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития глава общественного совета и ветеран РЖД Александр Лапшин необходимость изменения грузовых потоков.

Рената Валеева