Казань заняла второе место по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников

Фото: Рената Валеева

За последние пять лет стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Казани выросла на 133%, увеличившись с 85,4 тыс. рублей до 199,1 тыс. рублей. Это позволило Казани занять второе место по темпам роста цен среди российских городов с населением свыше миллиона человек, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным «ЦИАН Аналитика», лидером рейтинга стал Челябинск, где рост стоимости квадратного метра составил 157%. Третье место занимает Омск, где наблюдается такой же прирост в 133%.

В Москве, несмотря на традиционно высокие цены, рост за тот же период составил 41% и стоимость квадратного метра увеличилась с 249,2 тыс. рублей до 352,5 тыс. рублей.

Напомним, в Татарстане распроданность квартир в новостройках достигла 37%, что выше среднероссийского показателя на 31%. По данным на начало апреля 2025 года, это один из самых высоких показателей среди регионов с объемом строительства более 3 млн кв. м.

Рената Валеева