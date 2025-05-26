В Татарстане начнут производство тракторов «Беларус»
В Татарстане планируется организовать производство тракторов «Беларус» на предприятии МТЗ-Татарстан. Это стало известно после визита премьер-министра Белоруссии Александра Турчина и главы Татарстана Рустама Минниханова на завод, сообщает РИА «Новости».
МТЗ-Татарстан уже зарекомендовал себя как ключевое предприятие по производству тракторов и специальной техники. С 2010 года здесь собрано более 24 тыс. единиц техники. Теперь завод намерен наладить выпуск нескольких моделей тракторов «Беларус», включая «Беларус-1025.4» и «Беларус-2022.4», которые соответствуют современным экологическим стандартам.
По словам замминистра промышленности Белоруссии Андрея Кузнецова, работа над созданием совместного сборочного производства ведется в сотрудничестве с Минпромторгом России. Он уточнил, что скоро будут готовы документы для специального инвестиционного контракта, который даст возможность продукции получать статус российской. Это позволит увеличить объемы производства на площадке.
Кузнецов также подчеркнул, что соответствие требованиям российского законодательства позволит получать субсидии на технику, произведенную в Татарстане.
— Если мы пройдем все эти пути, то сможем значительно увеличить производство и реализацию нашей техники, — добавил он.
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