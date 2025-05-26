В Татарстане начнут производство тракторов «Беларус»

Фото: Илья Репин

В Татарстане планируется организовать производство тракторов «Беларус» на предприятии МТЗ-Татарстан. Это стало известно после визита премьер-министра Белоруссии Александра Турчина и главы Татарстана Рустама Минниханова на завод, сообщает РИА «Новости».

МТЗ-Татарстан уже зарекомендовал себя как ключевое предприятие по производству тракторов и специальной техники. С 2010 года здесь собрано более 24 тыс. единиц техники. Теперь завод намерен наладить выпуск нескольких моделей тракторов «Беларус», включая «Беларус-1025.4» и «Беларус-2022.4», которые соответствуют современным экологическим стандартам.

По словам замминистра промышленности Белоруссии Андрея Кузнецова, работа над созданием совместного сборочного производства ведется в сотрудничестве с Минпромторгом России. Он уточнил, что скоро будут готовы документы для специального инвестиционного контракта, который даст возможность продукции получать статус российской. Это позволит увеличить объемы производства на площадке.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кузнецов также подчеркнул, что соответствие требованиям российского законодательства позволит получать субсидии на технику, произведенную в Татарстане.

— Если мы пройдем все эти пути, то сможем значительно увеличить производство и реализацию нашей техники, — добавил он.

Накануне раис и премьер-министр Белоруссии отдали дань памяти павшим, возложив цветы к мемориальному комплексу «Родина-мать» в Набережных Челнах.



Анастасия Фартыгина