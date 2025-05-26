Минниханов и Турчин возложили цветы к мемориалу «Родина-мать» в Набережных Челнах

Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин сегодня отдали дань памяти павшим, возложив цветы к мемориальному комплексу «Родина-мать» в Набережных Челнах.

Ранее в рамках визита в Татарстан Турчин совместно с Миннихановым посетили «ТПК МТЗ-Татарстан». Делегация ознакомилась с работой сборочного производства тракторов, осмотрела модельный ряд сельскохозяйственной техники, включая инновационные модели, работающие на сжиженном и компримированном природном газу, разработанные совместно с компанией «РариТЭК».

В ходе посещения сервисного центра «МТЗ-Татарстан» представители КФУ представили передовые разработки в области роботизации коммунальной техники. Особое внимание привлек беспилотный уборщик, способный быстро и эффективно наводить порядок на улицах, управляемый с помощью планшета. Минниханов высоко оценил разработку, отметив ее перспективность для использования в муниципалитетах республики.

В рамках встречи ожидается подписание двусторонних соглашений и посещение промпредприятий в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.



Рената Валеева