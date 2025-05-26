УНИКС открыл серию за бронзу победой над «Локомотивом» в Единой лиге ВТБ

Фото: Реальное время

Казанский УНИКС одержал уверенную победу над краснодарским «Локомотивом» на домашнем паркете в серии за бронзу в Единой лиге ВТБ. Финальные сирены прозвучали со счетом 97:90 (27:26, 27:13, 21:27, 22:24).



УНИКС продемонстрировал доминирующую игру, для гостей, которые недавно боролись за выход в полуфинал с «Зенитом» — серия закончилась в пользу петербуржцев. Обе команды уступили своим соперникам в предыдущих сериях. Подробнее о том, на что будет давить УНИКС в борьбе за третье место и какой серии нам ждать, — в материале «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Самым результативным игроком матча в составе казанской команды стал Исмаэль Бако, набравший 16 очков, а также совершивший девять подборов. Также стоит отметить ДеВона Акун-Перселла (17 очков) и Джалена Рейнольдса (13 очков).

Следующая игра соперников пройдет также в родных стенах казанцев — в «Баскет Холле», 28 мая в 19:30.

Анастасия Фартыгина