По карману ли «Локомотив» Перасовичу, или Как УНИКС будет оправдываться после ЦСКА

В понедельник состоится первая игра в серии за 3-е место

. Фото: Руслан Ишмухаметов

В следующий понедельник УНИКС встретится со своим собратом по несчастью в полуфинале Единой лиги ВТБ — «Локомотивом-Кубанью». Обе команды уступили своим соперникам в предыдущих сериях против ЦСКА и «Зенита», однако демонстрировали разные стили игры в своих городах. Подробнее о том, на что будет давить УНИКС в борьбе за третье место и какой серии нам ждать, — в материале «Реального времени».

Средний возраст игроков «Локомотива» — 27 лет, УНИКСа — 30 лет

Только 22 мая, после семи матчей в серии, определился будущий соперник казанской команды. Ими стали подопечные Андрея Ведищева из солнечного Краснодара. Хотя серия проходила настолько увлекательно (в отличие от УНИКСа), что в «Баскет-холле» с нетерпением ожидали и питерцев.

«Локо» хоть и уступило со счетом 4:3, но показало, что умеет и будет бороться до конца. Для Единой лиги такая серия из семи встреч в полуфинале стала только пятой в истории, но и УНИКС отличился, войдя в историю с «сухим» счетом 4:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накладывая такую борьбу в полуфинале на то, что краснодарцы трижды «разобрались» с казанцами в регулярном чемпионате, есть ощущение, что «Локомотив» выглядит сильнее своих коллег из Татарстана. И действительно, команда куда свежее как минимум из-за среднего возраста своих игроков — 27 против 30 лет.

Краснодарцы предпочитают динамичный баскетбол и постоянно работают над улучшением своих атакующих комбинаций. Центровой Андрей Мартюк, признанный одним из лучших в бросках сверху, в серии против «Зенита» доказал, что не боится создавать разницу в нападении, а Кирилл Елатонцев успешно помогает в защите.

У УНИКСа потерялся даже Найт

Однако обе команды после своих серий обнажили слабые стороны: УНИКС не обладает стабильностью (кроме счета в серии с ЦСКА), а «Локо» играет несистемно. В серии с армейцами казанцы показали, что их баскетбол индивидуальный. На площадке была не команда, а конкретные игроки — Маркус Кин, Дэрран Хиллиард или Джален Рэйнольдс. В этой серии потерялась даже главная звезда команды и лучший «шестой» игрок Лиги — Маркос Найт. Баскетболисты стараются меньше двигать мяч, а броски реализовывать с одного движения.

Маркос Найт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, УНИКС по-прежнему показывает нестабильность в трехочковых бросках — 36,1%, тогда как у «Локо» показатель еще ниже — 34,8%. В серии с ЦСКА у УНИКСа возникла серьезная проблема: большинство забитых мячей приходилось на «выгрызенные» броски, тогда как открытые попытки практически не реализовывались.



Для УНИКСа серьезным испытанием станет моральное давление со стороны игроков Ведищева. Не секрет, что они активно используют трэш-ток в общении с соперниками. Патрику Миллеру и Антониусу Кливленду не всегда удавалось сдерживать эмоции, особенно в разговоре с Винсом Хантером. Вспоминая последний матч регулярного чемпионата с ЦСКА, где Никита Курбанов явно не нашел общего языка с Найтом, можно ожидать подобного и в предстоящих встречах.

Патрик Миллер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Большие деньги» снова станут помехой?

В любом случае тренер казанцев Велимир Перасович объяснял поражение от армейцев в том числе «большими деньгами» команды соперника. Следующий также имеет больше финансовых ресурсов, чем казанцы: 1,5 млрд рублей против 1,22, но это уже не так критично. При этом ЦСКА в прошлом сезоне получил 2,41 млрд рублей.

Остается дождаться действий Перасовича в этих матчах, поскольку он до сих пор не смог подобрать идеальную «пятерку» для выноса команд. С ЦСКА он постоянно менял свой стартовый состав, а по ходу игры экспериментировал с разными вариантами: привлекал больших для смены, пытался внедрить игру в заступ, чтобы лидеры могли освободиться от мяча. Все это в итоге привело к известному результату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предстоящая серия точно не будет «сухой», поскольку «Локо» вернется уставшим после напряженного противостояния с «Зенитом», тогда как у УНИКСа была 12-дневная пауза. История решающих серий Лиги показывает, что УНИКС, хоть и с трудом, но побеждает «Локо»: в прошлом сезоне в полуфинале, а в сезоне-2022/23 казанцы выбили краснодарцев в борьбе за титул чемпиона.

Рената Валеева