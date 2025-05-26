В России приостановили запрет на деятельность «Талибана»*
Решение Верховного суда России о приостановлении запрета на деятельность движения «Талибан»* вступило в силу. Об этом сообщается в реестре террористических организаций ФСБ, сообщает «Интерфакс».
Теперь в «Едином федеральном списке организаций», признанных террористическими, указано, что запрет на деятельность «Талибана»* приостановлен. Изменения были внесены на основании решения суда от 17 апреля 2025 года, которое вступило в силу 20 мая.
Суд удовлетворил заявление генпрокурора Игоря Краснова о приостановлении запрета. В Генпрокуратуре пояснили, что основанием для обращения в суд стали изменения в законодательстве, принятые в декабре прошлого года.
Эти изменения позволяют временно приостанавливать запреты для организаций, если они прекратили действия, связанные с пропагандой терроризма или поддержкой террористических актов против интересов России.
Ранее афганские власти выразили благодарность России за решение Верховного суда РФ о приостановке действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в России.
Справка
* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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