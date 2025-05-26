В России приостановили запрет на деятельность «Талибана»*

Фото: Динар Фатыхов

Решение Верховного суда России о приостановлении запрета на деятельность движения «Талибан»* вступило в силу. Об этом сообщается в реестре террористических организаций ФСБ, сообщает «Интерфакс».

Теперь в «Едином федеральном списке организаций», признанных террористическими, указано, что запрет на деятельность «Талибана»* приостановлен. Изменения были внесены на основании решения суда от 17 апреля 2025 года, которое вступило в силу 20 мая.

Суд удовлетворил заявление генпрокурора Игоря Краснова о приостановлении запрета. В Генпрокуратуре пояснили, что основанием для обращения в суд стали изменения в законодательстве, принятые в декабре прошлого года.

Эти изменения позволяют временно приостанавливать запреты для организаций, если они прекратили действия, связанные с пропагандой терроризма или поддержкой террористических актов против интересов России.

Ранее афганские власти выразили благодарность России за решение Верховного суда РФ о приостановке действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в России.



Анастасия Фартыгина