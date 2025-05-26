В Госдуме рассказали, какие льготы и выплаты полагаются семьям в 2025 году

Среди них налоговый вычет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и т.д.

Фото: Мария Зверева

В 2025 году родители могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 2,8 тыс. рублей за второго ребенка и 6 тыс. рублей за третьего и каждого последующего. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексирован на 7,3%. Таким образом, за первого ребенка можно получить, 690 266,95 рубля и 912 162,09 рубля на второго (или 221 895,14 рубля, если ранее была получена выплата на первенца).

У многодетных семей с ипотекой, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года включительно появился третий или последующий ребенок, есть право на единовременную выплату в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

Среди других преференций — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (выплачивается одному из членов семьи, ухаживающему за ребенком) и единое пособие на детей и беременных.

— Чтобы его получить, доход каждого трудоспособного члена семьи за последний год должен составлять не менее четырех МРОТ — это 89 760 рублей при «минималке» в 22 440 рублей. Но именно среднемесячный доход самой семьи в расчете на персону должен быть ниже уровня прожиточного минимума в регионе. Но при наличии уважительных причин для отсутствия дохода (беременность, уход за ребенком) требование может быть смягчено. Если в семье уже есть пособия на старших детей, оформить выплату на новорожденного теперь можно проще — без повторной проверки нуждаемости, — добавил собеседник RT.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что еще полагается многодетным семьям:



ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время (если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему еще не исполнилось 14 лет);

возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных;

бесплатные лекарства для детей до 6 лет;

бесплатное горячее питание в школах и профессиональных учебных заведениях;

компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 30—50% в зависимости от региона;

приоритетное право на предоставление мест в детских садах.

Напомним, с 13 мая на многодетные семьи расширили программу льготного автокредитования.