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Правительство предложило отменить экзамены для иностранных работников по правительственной квоте

14:57, 26.05.2025
Правительство предложило отменить экзамены для иностранных работников по правительственной квоте
Фото: Реальное время

Иностранные граждане, прибывающие в Россию для работы по правительственной квоте, могут быть освобождены от обязательной сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Целью нововведения является совершенствование реализации государственной миграционной политики и правового регулирования вопросов, касающихся подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой ограничить право на получение государственного жилищного сертификата в России. Он предложил, чтобы это право имели только те граждане, которые стали россиянами не менее 10 лет назад.

Рената Валеева

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