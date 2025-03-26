Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ограничить жилищные сертификаты для мигрантов

Фото: Максим Платонов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой ограничить право на получение государственного жилищного сертификата в России. Он предложил, чтобы это право имели только те граждане, которые стали россиянами не менее 10 лет назад. Исключение составят жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в «Прайм».

Слуцкий подчеркнул, что мигранты часто используют социальные программы в своих интересах.

— Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают «хитрые» схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты, — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Политик привел пример из Хабаровска, где среди 792 семей, получивших жилье, около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, несмотря на то что коренные жители составляют более 95% населения города.

По мнению Слуцкого, такие ситуации вызывают справедливое недовольство у россиян и являются «насмешкой над коренным населением». Он также предложил запретить выдачу жилищных сертификатов тем, кто владеет недвижимостью за границей или имеет иностранное гражданство.

— Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через 5 лет после их переезда туда, — добавил он, поручив депутатам ЛДПР инициировать подобные меры в ближайшее время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Не хочется проводить облавные мероприятия, создавать ажиотаж в межгосударственных отношениях, но у нас есть требование закона», — предупредил сегодня первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой о предстоящей депортации всех иностранцев, незаконно находящихся в России. До этого часа икс у мигрантов остается шанс узаконить свое пребывание, но в Приволжском федеральном округе добровольная регистрация идет медленно — всего 1,5 тысячи обратившихся, посетовал он на совещании глав регионов ПФО по миграционной политике в Казани. МВД России против запрета и квот на привлечение иностранной рабочей силы, но настаивает на безусловной их легализации. Подробности — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина