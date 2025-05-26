КАМАЗ не будет платить дивиденды за 2024 год

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ПАО «КАМАЗ», его доля на рынке грузовых автомобилей увеличилась до 30%.



Совет директоров принял к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год и сформировал повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2025 года в Набережных Челнах.

По итогам рассмотрения финансовых результатов деятельности компании за 2024 год Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям.

Год назад акционеры ПАО «КАМАЗ» приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2023-го в размере 4,49 рубля на одну акцию.



Рената Валеева