ПАО «Камаз» выплатит дивиденды за 2023 год

Фото: Максим Платонов

На годовом собрании акционеры ПАО «КАМАЗ» приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 4,49 рубля на одну акцию, сообщается на сайте раскрытия информации.

Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 3,3 млрд рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 9,5 млрд рублей решено не распределять. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 16 июля 2024 года.

Напомним, чистая прибыль компании в 2023 году увеличилась в 2,4 раза — до 12 млрд 703 млн рублей. В 2022 году этот показатель был равен 5 млрд 387 млн рублей.