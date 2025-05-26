Для строительства флота Севморпути до 2036 года потребуется до 4,1 млн тонн стали

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Минимум 480 тыс. тонн судостроительной стали потребуется для строительства 130 кораблей, предназначенных для эксплуатации на Северном морском пути (СМП) до 2036 года. Максимальный объем потребности может достигать 4,1 млн тонн, подсчитал для РИА «Новости» научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.

Спрос на суда для нужд СМП до 2036 года оценивается около 130 единиц различного назначения, говорится в актуализированной стратегии развития судостроительной промышленности России до 2036 года с перспективой до 2050 года.

Евдокимов отмечает, что обновленная стратегия не содержит точных данных о распределении типов судов в составе планируемого флота для СМП, поэтому расчеты основаны на предполагаемой структуре распределения кораблей по типам.

По его оценке, флот для СМП может включать:

20 контейнеровозов арктического класса;

25 балкеров;

30 судов снабжения и поддержки;

20 танкеров для нефти;

15 продуктовозов;

20 танкеров-газовозов.

Правительство России выделит более 500 млрд рублей на развитие судостроения в ближайшие шесть лет.

Рената Валеева