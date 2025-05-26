Минниханов поздравил с Днем снежного барса и напомнил о вкладе Татарстана в сохранение ирбисов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале поздравил с Днем снежного барса, который отмечается на Алтае. Этот праздник был учрежден 15 лет назад с целью привлечения внимания к сохранению редких ирбисов (снежных барсов).

— Сегодня на Алтае день снежного барса! Дату учредили 15 лет назад, чтобы привлечь внимание к сохранению ирбисов. В нашем научном центре сегодня живут четыре кошки. По случаю праздника на обед будут угощения, — говорится в сообщении.

Напомним, что на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», которая прошла 14 марта в Казани, было подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения, защиты и увеличения численности снежных барсов. Это соглашение позволит реализовывать совместные научные программы на базе Научного центра «Снежный барс» в Алтае.



Научный центр, созданный в 2022 году по инициативе Рустама Минниханова, представляет собой современный комплекс с лабораторией, ветеринарным блоком, вольерным комплексом и жилыми домами для сотрудников.

Рената Валеева