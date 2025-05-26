Новости общества

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Хади Такташа в Казани останутся без воды до 29 мая

08:41, 26.05.2025
Жители Хади Такташа в Казани останутся без воды до 29 мая
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в связи с подключением вынесенного участка водопровода по улице Хади Такташа.

Вода будет отключена с 09.00 28 мая до 09.00 29 мая по следующим адресам:

  • Хади Такташа, 120 корп. 1,3,4,5,6; 120а; 122, 122 корп. 1,2,3; 122в, 122в корп. 2; 124, 124 корп. 2,3,4,5;
  • СНТ «Садовод», участки 1, 2, 4, 67, 70, 71, 73.

Для жителей, нуждающихся в подвозе воды, организуют автоцистерны. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

С приближением сезонных отключений горячей воды в России активизировались мошенники, которые используют эту ситуацию для обмана граждан.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также