Жители Хади Такташа в Казани останутся без воды до 29 мая
Казанский «Водоканал» сообщил о временном отключении водоснабжения в связи с подключением вынесенного участка водопровода по улице Хади Такташа.
Вода будет отключена с 09.00 28 мая до 09.00 29 мая по следующим адресам:
- Хади Такташа, 120 корп. 1,3,4,5,6; 120а; 122, 122 корп. 1,2,3; 122в, 122в корп. 2; 124, 124 корп. 2,3,4,5;
- СНТ «Садовод», участки 1, 2, 4, 67, 70, 71, 73.
Для жителей, нуждающихся в подвозе воды, организуют автоцистерны. Заявки принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.
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