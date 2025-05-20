В России активизировались мошенники после сезонных отключений горячей воды

. Фото: Максим Платонов

С приближением сезонных отключений горячей воды в России активизировались мошенники, которые используют эту ситуацию для обмана граждан. Депутат Госдумы Антон Немкин в интервью RT подчеркнул, что злоумышленники могут выдавать себя за работников управляющих компаний, энергетических служб или даже Роспотребнадзора, чтобы попасть в квартиры и выманить деньги или личные данные.

— Особенно уязвимыми остаются пожилые люди, которые склонны доверять «официальным» представителям, — уточнил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мошенники часто звонят или приходят под предлогом проверки состояния труб или счетчиков и навязывают платные услуги или «штрафы». Они могут угрожать отключением воды, если оплата не будет произведена немедленно, и часто используют поддельные удостоверения.

Кроме того, в интернете наблюдается рост фишинговых рассылок от имени управления ЖКХ. Гражданам предлагают перейти по ссылке для погашения задолженности или обновления данных лицевого счета.

Немкин напомнил: «Важно помнить, что ни одна государственная структура не требует оплат или подтверждений через мессенджеры и соцсети. Все официальные уведомления поступают через зарегистрированные аккаунты на «Госуслугах» или по почте».

Анастасия Фартыгина