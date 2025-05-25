В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Ночью 26 мая в республике ожидаются заморозки

. Фото: Галия Шакирова

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о заморозках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, ночью 26 мая на территории региона местами ожидается падение температуры до 0..-1 градуса.

В МЧС отметили, что в связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалистам рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана прогнозировал, что в начале следующей недели в республике существенно потеплеет: 26 мая днем — +20..+25°, 27 мая — +23..+28°. Осадки маловероятны.

Елизавета Пуншева