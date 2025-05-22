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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на ближайшие дни

15:08, 22.05.2025
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на ближайшие дни
. Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана обнародовал прогноз погоды. В республике сохраняется влияние северо-западного циклона.

В четверг местами ожидаются небольшие дожди, температура ночью — +3..+8°, днем — +16..+21°. В пятницу возможны кратковременные дожди с грозами и ветром до 15 м/с, ночью — +4..+9°, днем — +15..+20°.

В выходные осадков не предвидится благодаря антициклону. Ночью столбики термометров покажут +2..+7°, днем — +17..+22°.

В начале следующей недели существенно потеплеет: 26 мая днем — +20..+25°, 27 мая — +23..+28°. Осадки маловероятны.

Матвей Гавриков

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