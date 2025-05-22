Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на ближайшие дни
Гидрометцентр Татарстана обнародовал прогноз погоды. В республике сохраняется влияние северо-западного циклона.
В четверг местами ожидаются небольшие дожди, температура ночью — +3..+8°, днем — +16..+21°. В пятницу возможны кратковременные дожди с грозами и ветром до 15 м/с, ночью — +4..+9°, днем — +15..+20°.
В выходные осадков не предвидится благодаря антициклону. Ночью столбики термометров покажут +2..+7°, днем — +17..+22°.
В начале следующей недели существенно потеплеет: 26 мая днем — +20..+25°, 27 мая — +23..+28°. Осадки маловероятны.
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