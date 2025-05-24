Еще более 300 российских военных вернутся из плена в результате обмена с Украиной

. Фото: Динар Фатыхов

Минобороны сообщило о возвращении 307 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории. Обмен состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле.

— В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих, — заявили в ведомстве.

Взамен российская сторона передала Украине 307 пленных боевиков ВСУ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время возвращенные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После проведения необходимых мероприятий они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Минобороны подчеркнуло, что инициированный российской стороной масштабный обмен пленными будет продолжен.

Накануне состоялся первый этап обмена, в результате которого в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Украинской стороне были переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.

Напомним, договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах между Россией и Украиной, прошедших неделю назад в Стамбуле по инициативе президента Владимира Путина.

Рената Валеева