В рамках обмена с Украиной в Россию вернулись 270 военных и 120 гражданских
Согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, на подконтрольную России территорию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, захваченных ВСУ. Взамен Киеву переданы 270 украинских военнослужащих и 120 гражданских лиц.
Об этом сообщает Минобороны России.
В настоящее время российские военные и гражданские лица находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Минобороны России подчеркнуло, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.
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