Российские военные освободили населенный пункт Локня в Сумской области
В субботу Минобороны сообщило о значительном успехе подразделений группировки войск «Север». В результате проведенных операций был освобожден населенный пункт Локня, расположенный в Сумской области.
— Подразделениями группировки войск «Север» в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области, — говорится в официальной сводке военного ведомства.
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