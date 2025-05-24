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Российские военные освободили населенный пункт Локня в Сумской области

12:28, 24.05.2025
Российские военные освободили населенный пункт Локня в Сумской области
. Фото: Дарья Пинегина

В субботу Минобороны сообщило о значительном успехе подразделений группировки войск «Север». В результате проведенных операций был освобожден населенный пункт Локня, расположенный в Сумской области.

— Подразделениями группировки войск «Север» в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области, — говорится в официальной сводке военного ведомства.

Накануне российские военные полностью освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области

Рената Валеева

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