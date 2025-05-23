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Российские военные освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области

14:14, 23.05.2025
Российские военные освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
. Фото: Динар Фатыхов

Российские военные полностью освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области, — говорится в сообщении ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Новооленовка в Донецкой Народной Республике.

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