Российские военные освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области
Российские военные полностью освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Радьковка Харьковской области, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Новооленовка в Донецкой Народной Республике.
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