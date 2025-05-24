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Александр Овечкин удостоен приза Марка Мессье за выдающиеся лидерские качества

09:02, 24.05.2025
Александр Овечкин удостоен приза Марка Мессье за выдающиеся лидерские качества
. Фото: взято с сайта wikimedia.org/Michael Miller

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье, который вручается игрокам, демонстрирующим выдающиеся лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Эта награда подчеркивает не только спортивные достижения, но и вклад игрока в развитие хоккея в своем сообществе, пишет «Спортс».

39-летний Овечкин стал первым россиянином, удостоенным этой престижной награды, которая вручается с 2007 года. Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сам выбирает лауреата, а кандидатов рекомендуют НХЛ и клубы лиги.

Сезон-2024/25 стал для Овечкина 20-м в НХЛ. «Кэпиталс» впервые с сезона-2016/17 заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и второе место в общей таблице лиги. В апреле Александр установил новый рекорд НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги и побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных сезонов.

Кроме того, Овечкин побил рекорды лиги по числу победных шайб и количеству вратарей, которым удалось забить, превзойдя достижения Яромира Ягра. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 73 очка (44 гола и 29 передач) в 65 играх, несмотря на пропуск части сезона из-за перелома малоберцовой кости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр активно занимается продвижением хоккея в долине Потомак (Вашингтон, округ Колумбия, штаты Мэриленд и Виргиния) и благотворительной деятельностью. За последние 20 лет количество людей, занимающихся хоккеем в этом регионе, выросло на 70%, что стало возможным благодаря инициативам «Вашингтона» и личному участию Овечкина.

В рамках своей кампании по повышению осведомленности об онкологических заболеваниях у детей, а также сбора средств на исследования в этой области хоккеист запускает различные инициативы совместно с клубом и организациями Hockey Fights Cancer и The V Foundation For Cancer Research. С момента своего 885-го гола он жертвует средства в специальный фонд, поддерживая важные благотворительные проекты.

Рената Валеева

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