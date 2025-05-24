Александр Овечкин удостоен приза Марка Мессье за выдающиеся лидерские качества

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье, который вручается игрокам, демонстрирующим выдающиеся лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Эта награда подчеркивает не только спортивные достижения, но и вклад игрока в развитие хоккея в своем сообществе, пишет «Спортс».

39-летний Овечкин стал первым россиянином, удостоенным этой престижной награды, которая вручается с 2007 года. Обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сам выбирает лауреата, а кандидатов рекомендуют НХЛ и клубы лиги.

Сезон-2024/25 стал для Овечкина 20-м в НХЛ. «Кэпиталс» впервые с сезона-2016/17 заняли первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и второе место в общей таблице лиги. В апреле Александр установил новый рекорд НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги и побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных сезонов.

Кроме того, Овечкин побил рекорды лиги по числу победных шайб и количеству вратарей, которым удалось забить, превзойдя достижения Яромира Ягра. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 73 очка (44 гола и 29 передач) в 65 играх, несмотря на пропуск части сезона из-за перелома малоберцовой кости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр активно занимается продвижением хоккея в долине Потомак (Вашингтон, округ Колумбия, штаты Мэриленд и Виргиния) и благотворительной деятельностью. За последние 20 лет количество людей, занимающихся хоккеем в этом регионе, выросло на 70%, что стало возможным благодаря инициативам «Вашингтона» и личному участию Овечкина.

В рамках своей кампании по повышению осведомленности об онкологических заболеваниях у детей, а также сбора средств на исследования в этой области хоккеист запускает различные инициативы совместно с клубом и организациями Hockey Fights Cancer и The V Foundation For Cancer Research. С момента своего 885-го гола он жертвует средства в специальный фонд, поддерживая важные благотворительные проекты.

Рената Валеева