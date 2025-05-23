Казань вошла в топ городов с высокой доходностью от краткосрочной аренды жилья

. Фото: Максим Платонов

Санкт-Петербург стал лидером по доходности от краткосрочной аренды среди крупных российских городов, когда посуточная сдача квартиры приносит за год в 2,6 раза больше, чем долгосрочная аренда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Сбербанка «Домклик». На втором месте — Москва, где доход от краткосрочной аренды в 2,2 раза выше.

Также в рейтинге выгодных для посуточной аренды городов оказались Калининград (86%) и Казань (79%), где доход от краткосрочной сдачи жилья почти вдвое превышает долгосрочную аренду.

Преимущество краткосрочной аренды характерно для других городов-миллионников, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа и Новосибирск, а также курортных и туристических направлений, включая Сочи, Пятигорск и Псков.

В то же время в городах с низким туристическим спросом, таких как Магадан, Ханты-Мансийск и Липецк, долгосрочная аренда остается более выгодной. Например, в Магадане доход от долгосрочной аренды превышает краткосрочную в 2,3 раза.

Напомним, что по данным сайтов «Авито Работа» и «Авито Недвижимость», в первом квартале 2025 года Татарстан показал существенный рост зарплатных предложений для риелторов, заняв четвертое место в рейтинге регионов России.

Матвей Гавриков