Лавров обвинил Британию, Францию и ЕС в поддержке атак Украины на Россию
Рекордная атака Украины беспилотниками на гражданские объекты в России является попыткой сорвать мирные переговоры, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.
По его словам, Британия, Франция, ФРГ и руководство ЕС несут ответственность за подобные преступные действия Киева.
Несмотря на провокации, Россия продолжит работу над документами, содержащими условия и требования для заключения договоренностей с Украиной, — подчеркнул Лавров.
Напомним, что сегодня согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, на подконтрольную России территорию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, захваченных ВСУ. Взамен Киеву переданы 270 украинских военнослужащих и 120 гражданских лиц.
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