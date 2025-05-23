Кабзе: «Рубин» — самая популярная команда РПЛ в Турции

. Фото: Динар Фатыхов

Бывший игрок «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе заявил, что казанский клуб является самой известной командой Российской премьер-лиги (РПЛ) в Турции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

— Какая команда РПЛ самая популярная в Турции?

— Казанский «Рубин»! (Смеется). Конечно, я играл там, поэтому их знают лучше, чем ЦСКА или «Зенит». «Спартак» был популярен, но когда я выступал за «Рубин» вместе с Караденизом и другими футболистами, они были на 100% самыми известными. Хотя ЦСКА и «Зенит» тоже остаются в числе популярных команд, — отметил Кабзе.

Напомним, что футбольный клуб «Рубин» проведет специальный матч против «Оренбурга» 24 мая в 16.30 на «Ак Барс Арене». Это событие будет приурочено ко Дню химика и будет проходить в формате химического матча совместно с компанией «Казаньоргсинтез».

Матвей Гавриков