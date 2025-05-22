Футбольный матч «Рубин» — «Оренбург» будет приурочен к Дню химика
Футбольный клуб «Рубин» проведет специальный матч против «Оренбурга» 24 мая в 16:30 на «Ак Барс Арене».
- Это событие будет приурочено ко Дню химика и будет проходить в формате химического матча совместно с компанией «Казаньоргсинтез».
Во время игры футболисты будут выступать в формах с именами великих химиков. Также для зрителей подготовлена тематическая шоу-программа, конкурсы и другие активности от клуба и «Казаньоргсинтез».
Напомним, что футболист «Рубина» Илья Рожков впервые получил вызов в расширенный состав национальной сборной России.
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